УАФ: На Ингулец Арене был обнаружен ряд недостатков, Ассоциация не получила акт соответствия нормам

Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ прокомментировал ситуацию с новым стадионом "Ингульца".

Напомним, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк грозился снять команду с УПЛ, если через неделю его клубу не позволят играть на новом стадионе.

Принятие эксплуатации осуществляется строительной инспекцией. Ввод в эксплуатацию стадиона – это процесс получения (регистрации) документа, подтверждающий, что это здание или сооружение можно использовать без риска для жизни и здоровья людей. По результатам получения стадионом "Ингулец Арена" соответствующего акта о вводе в эксплуатацию должен быть подписан комиссией Акт о соответствии сооружения техническим нормам. Именно такой документ является базовым для получения разрешения на проведение футбольных матчей Комитета.

20 мая состоялась первая инспекция стадиона "Ингулец Арена" в с. Петрово. Целью визита было определение соответствия стадиону Регламенту инфраструктуры стадионов и мер безопасности соревнований по футболу. По результатам инспекции был определен ряд недостатков, которые клуб должен устранить для получения разрешения проводить домашние матчи УПЛ на родном стадионе. Основным инфраструктурным требованием было подписание Акта.

С того момента и по сей день в Службу по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ соответствующий документ не поступал. Фиксировались письма с просьбой разрешить проведение матчей в виде исключения, но оснований у Комитета сделать подобное исключение, игнорируя Законы Украины, нет. Наличие Акта соответствия стадиону техническим нормам – это не требование УАФ, это требование постановления КМУ от 18.12.1998 №2025 и постановления КМУ от 25.04.2012 г. #341", – говорится в сообщении Комитета.