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Поворознюк: Если Ингульцу не дадут сыграть с Черноморцем на новом стадионе - я сниму команду с соревнований

Премьер-лига
Обновлено

Позиция президента Ингульца Александра Поворознюка

Поворознюк: Если Ингульцу не дадут сыграть с Черноморцем на новом стадионе - я сниму команду с соревнований

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию с новым стадионом клуба, который УАФ не допускает к соревнованиям из-за отсутствия документов о его вводе в эксплуатацию.

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– Все очень просто. Все, что нужно для футбола, у нас готово: суперраздевалки, поле с подогревом, два запасных поля, ложа для прессы, залы для пресс-конференций, места для телевидения, Wi-Fi. Абсолютно все. Единственное, что у нас из всех пунктов требований Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ есть первый пункт – он (стадион) не введен в эксплуатацию. Но это не зависит от меня. Его уже три года через бюрократию вводят, причем постоянно что-нибудь перерабатывают. Ведь когда стадион "Ингулец-Арена" только начинался строиться, тогда не было требований по бомбоубежищам, потому что было это еще до полномасштабной войны. Так вот, с тех пор мы постоянно что-то перерабатываем, перерабатываем – и вот снова перерабатываем. У нас есть документы по стадиону, и все равно в эксплуатацию его введем. Повторюсь: для футбола сейчас у нас абсолютно все готово. Но мне сейчас Андрей Таран, который в упомянутом Комитете отвечает за стадионы, говорит: "Мы вам не дадим разрешения, потому что у вас нет акта ввода в эксплуатацию. Если вы хотите играть, заходите туда выше в кабинет – и договаривайтесь". Но никуда я не стану заходить и никому взяток не буду давать. Если "Ингульцу" не дадут сыграть с "Черноморцем" на нашем стадионе, то я сниму команду с чемпионата. Это принципиальное решение, и я от него не уйду. Когда я иду на принцип, то не считаюсь ни с кем и ни с чем.

– Насколько известно, каждый клуб УПЛ заявляет на сезон дополнительный стадион. У "Ингульца" таков стадион "Горняк" в Кривом Роге…

– Да, у нас есть дополнительный. Но почему мы должны играть на дополнительном, если у "Ингульца" есть свой? Зачем я должен жениться, когда 4 миллиона евро въ***и во время войны? Для того чтобы построить стадион для людей, для досуга. А сейчас должен играть на запасном стадионе? И пошли они все на***. Еще раз говорю: не буду. И это принципиальный вопрос.

– Кто должен прервать эти бюрократические проволочки? От кого это зависит?

– Таких организаций существует целый список – в частности, ГСЧС, Министерство молодежи и спорта Украины, УАФ и другие.

– Определили ли вы для себя условное "время Икс", когда окончательно махнете на все рукой и примете кардинальное решение?

– Мы предоставили официальное письмо, в котором сообщили, что 14 сентября готовы принять "Черноморец" в домашнем матче. Если одесская команда не приедет, потому что УАФ или УПЛ что-то по-своему решат, то… Хотя УПЛ уже направила нам письмо, которое не дает разрешение на использование нашего стадиона. Поэтому я сейчас вызываю телевизионщиков, которые снимут все то, что засвидетельствует: "Ингулец" действительно выполнил все условия, которые нужны для футбола. После чего выйду на пресс-конференцию и расскажу, что мне не дают играть. Хотя во время войны разрешали играть даже на старом стадионе "Ингульца", да и на "Минае" тоже. Похоже, что для чиновников война уже закончилась. Но лично для мне она не закончилась. Я помогал и буду помогать всем, что могу, для победы над врагом. А если кто-то решил препятствовать, то я сниму команду с чемпионата и займусь детским футболом – открою школу, интернат. Футбол вообще я не брошу, потому что являюсь его большим поклонником. Так что, что касается вопроса использования стадиона соседей при наличии собственного, повторюсь: жениться я не буду. Похоже, все хотят, чтобы "Ингулец" снялся с соревнований. Что ж, я снимусь.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
06.09.2024 в 23:42
Хряк бере на понт. Раптом не дай боже хоч щось трапиться на тому стадіоні, то УПЛ перша вигрібе, що дозволила проведення змагань на об'єкті, який не має сертифікату введення в експлуатацію. Тому УПЛ тут в своєму праві, а він нехай йде качає права де небудь ще
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Комментарии 4
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
06.09.2024 в 23:42
Хряк бере на понт. Раптом не дай боже хоч щось трапиться на тому стадіоні, то УПЛ перша вигрібе, що дозволила проведення змагань на об'єкті, який не має сертифікату введення в експлуатацію. Тому УПЛ тут в своєму праві, а він нехай йде качає права де небудь ще
Ответить
2
1
Romerik (YNWA)
06.09.2024 в 23:33
Бл... Скільки можна постити виsери цього хряка?
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3
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 23:16
А из-за чего собственно не дают Ингульцу играть на своем поле?? Мне тоже интересно. Команда Васи очень самобытная и неуступчивая. Ни перед кем не раздвигает ноги как Заря например.. Мне будет не хватать ее..
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Матч Футболович
06.09.2024 в 23:14
Коли у бидла немає грошей, то те що воно бидло - знає тільки найближчи родичі. Коли у бидла є гроші - то те що воно бидло знають всі.... та знімайся на--й вже, колхозом більше, колхозом менше.
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