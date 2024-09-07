  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бражко: Теперь у Динамо два топ-нападающих – Ванат и Герреро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бражко: Теперь у Динамо два топ-нападающих – Ванат и Герреро

Премьер-лига

Киевляне подписали одного из лучших форвардов УПЛ

Бражко: Теперь у Динамо два топ-нападающих – Ванат и Герреро

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко высказался о подписании киевским клубом панамского форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

"Герреро сам мне написал: "Ждешь меня?" Мы с ним играли в "Заре" и нормально ладили. Конечно, это очень хороший игрок и теперь у нас два топ-нападающих – Ванат и Герреро. У них будет очень классная конкуренция.

У нас сейчас очень хорошая команда и конкурентная, на каждую позицию по 2-3 игрока, которые могут заменить друг друга. Мне очень нравится сейчас наш состав. Посмотрим, как мы будем играть следующие матчи и в Лиге Европы", - рассказал Бражко.

По теме
yellow-arrow
Николини: Наполи потерял свое преимущество по Судакову - им следовало быть настойчивее в январе
yellow-arrow
Поворознюк: Если Ингульцу не дадут сыграть с Черноморцем на новом стадионе - я сниму команду с соревнований
yellow-arrow
УАФ: На Ингулец Арене был обнаружен ряд недостатков, Ассоциация не получила акт соответствия нормам
Динамо (Киев) Владимир Бражко Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости