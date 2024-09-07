Бражко: Теперь у Динамо два топ-нападающих – Ванат и Герреро

Полузащитник " Динамо " Владимир Бражко высказался о подписании киевским клубом панамского форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

"Герреро сам мне написал: "Ждешь меня?" Мы с ним играли в "Заре" и нормально ладили. Конечно, это очень хороший игрок и теперь у нас два топ-нападающих – Ванат и Герреро. У них будет очень классная конкуренция.

У нас сейчас очень хорошая команда и конкурентная, на каждую позицию по 2-3 игрока, которые могут заменить друг друга. Мне очень нравится сейчас наш состав. Посмотрим, как мы будем играть следующие матчи и в Лиге Европы", - рассказал Бражко.