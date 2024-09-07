"Взяток никому давать не буду". Поворознюк – о ситуации со стадионом

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о потенциальной возможности снятия команды с УПЛ.

По последней информации УПЛ не позволяет играть "Ингульцу" на родном стадионе, что вам об этом известно и что думаете?

Дали мне письмо, что мы не имеем права (проводить матчи на новой арене), потому что комитет по стадионам не принимает наш стадион. Думал, что у нас на первом плане все для футбола, потому что раздевалки есть, поле и трибуны готовы, для телевидения и арбитров все готово. Уже 3-й год у нас тянется ввод в эксплуатацию стадиона: то война, то еще что-то, шло оформление, все законно. На сегодня нет акта-приема и нам не позволяют играть.

Раньше даже Павелко разрешал играть "Ингульцу" и "Минаю", все входили в положение во время войны. Сейчас не понимаю, почему такая жесткая позиция. Мне Андрей Таран (председатель комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ, - прим) рассказывает, что мне надо идти в "высшие кабинеты" и там договариваться. Не буду я ни с кем договариваться и взяток никому давать не буду. Я - принципиальный человек, лучше сниму команду с чемпионата, но ни перед кем кланяться не буду.

Были ли названы конкретные причины, почему не позволяют играть?

Надо поднимать письма, которые от УПЛ приходили. Готов по этому поводу собирать пресс-конференцию, объяснять все. Все пункты, что для футбола, мы выполнили, только нет акта, которым вводим стадион в эксплуатацию, это в процессе работы, но на это никто не обращает внимания. Я 4 миллиона евро "влупил" в стадион и сейчас в приемах играть не буду!

Считаете такое решение справедливым, когда в прошлом сезоне "Минаю" разрешали играть без света?

И "Ингульцу" позволяли, потому что война. Очень обидно, что Шевченко Андрей Николаевич обещал справедливость, а получается, что война для них закончилась. Для меня она продолжается и я все буду делать для победы.