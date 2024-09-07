Двадцатиоднолетний защитник Миная перешел в Черноморец

Центральный защитник "Миная" Евгений Скиба перешел в "Черноморец". Об этом сообщил Игорь Бурбас.

По имеющейся информации, в последний день трансферного окна одесситы осуществили полноценный трансфер 21-летнего Евгения Скибы.

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Напомним, в сезоне 2023/24 Скиба принял участие в 32 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи за "Хуст" и "Минай".