Официально. Богдан Кобзарь перешел в Левый Берег

Богдан Кобзарь пополнил ряды новичков "Левого Берега".

Центральный нападающий "Александрии", который в прошлом сезоне играл за "Диназ", перешел в "Левый берег". Контракт 22-летнего игрока с киевской командой рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, в последнее время на правах аренды играл за "Диназ" (10 игр) и "Подолье" (9 матчей, 4 гола). В нынешнем сезоне успел провести две встречи в составе "Александрии-2" во Второй лиге.