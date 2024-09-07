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Официально. Богдан Кобзарь перешел в Левый Берег
Будет играть с номером 9
Лівій Берег
Богдан Кобзарь пополнил ряды новичков "Левого Берега".
Центральный нападающий "Александрии", который в прошлом сезоне играл за "Диназ", перешел в "Левый берег". Контракт 22-летнего игрока с киевской командой рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, в последнее время на правах аренды играл за "Диназ" (10 игр) и "Подолье" (9 матчей, 4 гола). В нынешнем сезоне успел провести две встречи в составе "Александрии-2" во Второй лиге.
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Источник:Лівій Берег
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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