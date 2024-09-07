Кривбасс подписал двух нигерийских полузащитников

"Кривбасс" подписал двух нигерийских футболистов. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

По информации сайта, криворожскую команду пополнили два нигерийских полузащитника: 18-летний Ичок Чинед Самсон и 19-летний Чиджоке Узома Принцевил.

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Условия контрактов с игроками пока неизвестны. Самсон будет выступать под номером 75, а Принцевил — с числом 78 на спине.

Напомним, до этого "Кривбасс" подписал центрального защитника Александра Романчука из "Дебрецена".