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Кривбасс подписал двух нигерийских полузащитников
Оба игрока уже заявлены на УПЛ
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" подписал двух нигерийских футболистов. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
По информации сайта, криворожскую команду пополнили два нигерийских полузащитника: 18-летний Ичок Чинед Самсон и 19-летний Чиджоке Узома Принцевил.
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Условия контрактов с игроками пока неизвестны. Самсон будет выступать под номером 75, а Принцевил — с числом 78 на спине.
Напомним, до этого "Кривбасс" подписал центрального защитника Александра Романчука из "Дебрецена".
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Просто Квашин (Харків)
07.09.2024 в 12:59
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