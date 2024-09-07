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"Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту

Премьер-лига
Обновлено

Александр Поворознюк не подбирает слов

"Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту

Новина українською

Накануне стало известно о том, что "Ингулец" Александра Поворзнюка может сняться с УПЛ из-за отсутствия от организаторов разрешения клубу проводить домашние матчи на новом стадионе в Петрово. Арена не сдана в эксплуатацию.

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УАФ подтвердила отсутствие лицензии у стадиона, а СМИ обнародовали письмо клуба в УПЛ с намерением сняться с соревнований. По поводу этого президент "Ингульца" Александр Поворознюк получил звонок от спортивного журналиста Игоря Лысенко, которому нагрубил. Журналист выложил фрагмент разговора в YouTube.

Дальше – на языке оригинала.

- Є ще питання щодо "Інгульця". Клуб якось планує виправляти ситуацію, можливо, якісь нові трансфери, бо особливо нікого нового поки що клуб не підписав?

- Ти шо, дов…об, ілі шо? Я тобі говорю, що команда знімається, а ти мені про трансфери розказуєш, бл…ь. Ти шо хотів от мене почуть, бл..ь?

- Ну, хотів заодно запитати про "Інгулець"?

- Ну і йди н…й тогда бл..ь".

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
07.09.2024 в 14:55
Майбутній депутат від слуг народу
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Комментарии 7
Василь з конопель (Амстердам )
07.09.2024 в 14:55
Майбутній депутат від слуг народу
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1
0
avatar
Вarcelinius
07.09.2024 в 14:43
Поворознюк це обличчя нашої сучасності, нашого повсякдення в Україні, нема чому дивуватися. Скрізь мат, насилля та неповага до людей. Бо це вже Європа. Це Перемога.
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
07.09.2024 в 14:33
Всі ці сільські « президенти» ( Поворознюк, Козловський) як від одної мами , ні культури, ні виховання . Вся їх крутість- це суцільний мат.
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Prach13 (Дрогобич)
07.09.2024 в 14:40
А ти городской,що маєш до Козловського?тобі до такого села як до неба раком!
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2
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Лекарь (село Дарниця)
07.09.2024 в 14:26
А пан поворознюк знає, як додати команді вболівальників. Ось вам майстер-клас від пана Хряка!
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2
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Sandra777 (Львів)
07.09.2024 в 14:15
Хвора людина
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3
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terber (ternopil)
07.09.2024 в 14:14
бидло і в африці бидло
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5
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