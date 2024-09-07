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"Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту
Александр Поворознюк не подбирает слов
Накануне стало известно о том, что "Ингулец" Александра Поворзнюка может сняться с УПЛ из-за отсутствия от организаторов разрешения клубу проводить домашние матчи на новом стадионе в Петрово. Арена не сдана в эксплуатацию.
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УАФ подтвердила отсутствие лицензии у стадиона, а СМИ обнародовали письмо клуба в УПЛ с намерением сняться с соревнований. По поводу этого президент "Ингульца" Александр Поворознюк получил звонок от спортивного журналиста Игоря Лысенко, которому нагрубил. Журналист выложил фрагмент разговора в YouTube.
- Є ще питання щодо "Інгульця". Клуб якось планує виправляти ситуацію, можливо, якісь нові трансфери, бо особливо нікого нового поки що клуб не підписав?
- Ти шо, дов…об, ілі шо? Я тобі говорю, що команда знімається, а ти мені про трансфери розказуєш, бл…ь. Ти шо хотів от мене почуть, бл..ь?
- Ну, хотів заодно запитати про "Інгулець"?
- Ну і йди н…й тогда бл..ь".
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