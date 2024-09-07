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Вице-президент Кривбасса объяснил, почему большинство матчей криворожской команды проходят в 18:00
Дело в тревогах
Фото: ФК Кривбас
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о том, почему последние домашние игры красно-белых в УПЛ начинаются в 18:00.
"Этому есть несколько объяснений. Мы не впервые играем в 18:00. Пять из шести матчей второго круга, прошлого сезона, а также два в этом сезоне мы также начинали в 18:00. И за все это время подобных случаев, как в игре с "Шахтером", когда матч был прерван из-за воздушной тревоги, был только раз - против "Полесья". Все остальные - это одна тревога на 15 минут.
Поэтому, проанализировав количество тревог в нашем регионе, было принято решение играть именно в 18:00. Это если говорить вообще, а если конкретно об игре с "Шахтером", то, хочу отметить следующее: "Кривбасс" доиграл матч Лиги Конференций в Севилье уже в пятницу. После этого мы весь день были в дороге.
И только ближе к полуночи в субботу вернулись в Кривой Рог. Перед воскресным матчем у нас была только одна суббота, и эти считанные часы для ребят были очень важны для восстановления. И, во-вторых, в какое время должна была начаться центральная битва тура? Конечно, в 18:00. Что еще добавить: вы знаете, благодаря кому этот матч не был доигран. Конечно, из-за нашего неадекватного соседа. Но мы верим, мы победим. Слава Украине!".
Напомним, следующая игра "Кривбасса" состоится 15 сентября, в воскресенье, против "Левого Берега".
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