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Президент УПЛ рассказал, поступало ли в его организацию письмо от Ингульца
Если уход Ингульца произойдет, то что будет с календарем и таблицей соревнований?
Фото: УПЛ
Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, поступило ли ему письмо от руководства "Ингульца", и объяснил, что будет с календарем, если "Ингулец" перестанет выступать в чемпионате.
Поступало ли письмо ФК "Ингулец" на снятие с турнира?
Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК "Ингулец".
Входит ли новый стадион ФК "Ингулец" в какой-то список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?
Нет, не входит.
Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-то образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?
В случае снятия все результаты матчей с участием "Ингульца" будут аннулированы. Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна была бы играть с "Ингульцом", в каждом туре будет выходная. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15-е место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.
Напомним, "Ингулец" может сняться с УПЛ, если команде не разрешат играть на новом стадионе.
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