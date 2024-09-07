Президент УПЛ рассказал, поступало ли в его организацию письмо от Ингульца

Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, поступило ли ему письмо от руководства "Ингульца", и объяснил, что будет с календарем, если "Ингулец" перестанет выступать в чемпионате.

Поступало ли письмо ФК "Ингулец" на снятие с турнира?

Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК "Ингулец".

Входит ли новый стадион ФК "Ингулец" в какой-то список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?

Нет, не входит.

Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-то образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?

В случае снятия все результаты матчей с участием "Ингульца" будут аннулированы. Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна была бы играть с "Ингульцом", в каждом туре будет выходная. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15-е место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.