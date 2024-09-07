  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент УПЛ рассказал, поступало ли в его организацию письмо от Ингульца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент УПЛ рассказал, поступало ли в его организацию письмо от Ингульца

Премьер-лига
Обновлено

Если уход Ингульца произойдет, то что будет с календарем и таблицей соревнований?

Президент УПЛ рассказал, поступало ли в его организацию письмо от Ингульца

Фото: УПЛ

Новина українською

Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, поступило ли ему письмо от руководства "Ингульца", и объяснил, что будет с календарем, если "Ингулец" перестанет выступать в чемпионате.

Поступало ли письмо ФК "Ингулец" на снятие с турнира?

Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК "Ингулец".

Входит ли новый стадион ФК "Ингулец" в какой-то список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?

Нет, не входит.

Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-то образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?

В случае снятия все результаты матчей с участием "Ингульца" будут аннулированы. Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна была бы играть с "Ингульцом", в каждом туре будет выходная. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15-е место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.

Напомним, "Ингулец" может сняться с УПЛ, если команде не разрешат играть на новом стадионе.

По теме
yellow-arrow
КМ. Полесье - Заря 1:2. Первые награвания Супряги
yellow-arrow
"Коррективы в календарь вноситься не будут". В УПЛ рассказали о плане действий в случае снятия Ингульца с соревнований
yellow-arrow
Вице-президент Кривбасса объяснил, почему большинство матчей криворожской команды проходят в 18:00
Ингулец (Петрово) Евгений Дикий
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости