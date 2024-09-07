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"Коррективы в календарь вноситься не будут". В УПЛ рассказали о плане действий в случае снятия Ингульца с соревнований

Премьер-лига

Результаты команды аннулируют

"Коррективы в календарь вноситься не будут". В УПЛ рассказали о плане действий в случае снятия Ингульца с соревнований

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Президент УПЛ Евгений Дикий в комментарии изданию "Украинский футбол" рассказал о плане действий в случае снятия с соревнований "Ингульца".

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Напомним, клуб из Петрово грозится не выйти на следующий матч и вообще прекратить участие в турнире, если организаторы не предоставят разрешение на использование домашнего стадионе "Ингульца", который построен, но не сдан в эксплуатацию.

Накануне в СМИ появилась копия письма, направленная клубом к организаторам о намерении сняться с турнира.

- Поступало ли письмо ФК "Ингулец" на снятие с турнира?, - спросили у Евгения Дикого

- Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК "Ингулец".

- Входит ли новый стадион ФК "Ингулец" в какой-то список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?

- Нет, не входит.

- Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-то образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?

- В случае снятия все результаты матчей с участием "Ингульца" будут аннулированы. Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна была бы играть с Ингульцом, в каждом туре будет выходная. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15-е место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.

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УПЛ Ингулец (Петрово) Евгений Дикий
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Источник:
УФ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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erofoot
07.09.2024 в 16:35
❤️Тут ви зможете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 2
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erofoot
07.09.2024 в 16:35
❤️Тут ви зможете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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1
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xo66it (Оболонський Рейх)
07.09.2024 в 15:51
До здачі фраєром назад залишилося 3..2..1..
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