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"Коррективы в календарь вноситься не будут". В УПЛ рассказали о плане действий в случае снятия Ингульца с соревнований
Результаты команды аннулируют
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Президент УПЛ Евгений Дикий в комментарии изданию "Украинский футбол" рассказал о плане действий в случае снятия с соревнований "Ингульца".
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Напомним, клуб из Петрово грозится не выйти на следующий матч и вообще прекратить участие в турнире, если организаторы не предоставят разрешение на использование домашнего стадионе "Ингульца", который построен, но не сдан в эксплуатацию.
Накануне в СМИ появилась копия письма, направленная клубом к организаторам о намерении сняться с турнира.
- Поступало ли письмо ФК "Ингулец" на снятие с турнира?, - спросили у Евгения Дикого
- Да, в пятницу поступило официальное письмо от ФК "Ингулец".
- Входит ли новый стадион ФК "Ингулец" в какой-то список допущенных к соревнованиям УПЛ арен?
- Нет, не входит.
- Что будет в случае потери одного из участников турнира? Будут ли каким-то образом корректироваться календарь и принципы обмена командами между лигами?
- В случае снятия все результаты матчей с участием "Ингульца" будут аннулированы. Коррективы в сам календарь вноситься не будут, но одна команда, которая должна была бы играть с Ингульцом, в каждом туре будет выходная. Напрямую УПЛ покинет команда, которая займет 15-е место в итоговой таблице, а еще две команды (13-14 места) проведут матчи плей-офф.
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