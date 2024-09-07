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Верес сообщил о судьбе игроков, которые вынужденно завершили аренду в Хусте
Речь о Шухе и Козубенко
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" летом отдал защитника Илью Козубенко и полузащитника Дмитрия Шуха в аренду в клуб "Хуст". Однако снятие последних из Первой лиги заставило ровенчан пересматривать ситуацию с игроками.
"Верес" решил расторгнуть контракт с 19-летним Шухом. Футболист на правах свободного агента перешел во второлиговый "Ужгород".
А 21-летнего Козубенко клуб отправил в аренду в "Скалу 1911" - участника Второй лиги. Срок действия соглашения - 1 год.
Оба игрока получали стабильную игровую практику в "Вересе" U19. За основную команду Шух сыграл 4 матча, а Козубенко - ни одного.
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