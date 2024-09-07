Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал, почему на самом деле подписал контракт с житомирским "Полесьем".

“Исполнение мечты. Я сейчас Слава Богу не зависим от денег. От спонсоров я не зависим. У меня в принципе никаких спонсорских контрактов нет".

"Момент такой, что это была моя мечта – сыграть в УПЛ. И "Полесье", президент клуба Геннадий Буткевич это осуществили. Я осуществил свою мечту. Это о развитии спорта, команде и дружбе с человеком, с которым очень приятно пообщаться”, – рассказал Усик в интервью YouTube каналу BUNIVERSITY.

Пока что боксер выступал в составе "волков" только на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.