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Насколько внимательно вы следили за летними трансферами клубов УПЛ? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Насколько внимательно вы следили за летними трансферами клубов УПЛ? Квиз от UA-Футбол

fcdynamo.com

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

6 сентября в Украинской Премьер-Лиге закрылось летнее трансферное окно.

Мы вам предлагаем проверить, как внимательно вы следили за трансферами клубов УПЛ этим летом, пройдя наш квиз.

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