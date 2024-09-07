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Насколько внимательно вы следили за летними трансферами клубов УПЛ? Квиз от UA-Футбол
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fcdynamo.com
6 сентября в Украинской Премьер-Лиге закрылось летнее трансферное окно.
Мы вам предлагаем проверить, как внимательно вы следили за трансферами клубов УПЛ этим летом, пройдя наш квиз.
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