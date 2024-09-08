Кобин: Поворознюк глобально разочаровался в некоторых моментах, которые есть в нашем футболе

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин рассказал, какая сейчас ситуация в команде и клубе в целом. Напомним, президент петровцев Александр Поворознюк угрожает снятием команды с УПЛ из-за того, что клубу не позволяют играть на их новом стадионе.

- Когда вы в последний раз разговаривали с президентом?

- Позавчера поздно вечером. Он заверил меня, что принял твердое решение снять клуб с чемпионата УПЛ.

- Ваша реакция?

- Я занимаюсь своей работой. Мы должны были использовать паузу для сборных - улучшали функциональное состояние, проработали определенные тактические моменты. Вчера у нас был запланирован спарринг с одним из клубов УПЛ. Мы его провели смешанными составами. Сегодня у футболистов выходной, завтра в 17 должны были собраться на тренировке. Но я уже написал в клубном чате, что мы ждем официальных заявлений от руководства и держим связь в телефонном режиме.

- Неужели эта тема со стадионом появилась только сейчас?

- Смотрите: я этого не ожидал. У президента были серьезные планы - например, отстраивать академию. Контракт с нашим штабом подписан на три года. Александр Григорьевич обещал сделать все, чтобы матч 6-го тура против "Черноморца" мы сыграли дома на собственном стадионе. Из последнего разговора я понимал, что он глобально разочаровался в некоторых моментах, что есть в нашем футболе. В его глазах я увидел, что человек теряет искру - его деморализовала эта ситуация.

- Ваше путешествие во Львов на матч против "Руха" в плацкарте - не доказательство того, что Поворознюк сэкономит деньги на команду?

- Нет, это не связанные вещи. Здесь недоработал клуб. Мы должны были ехать в кондиционированном отдельном вагоне без посторонних пассажиров. К сожалению, не получилось. Но глобально решение было правильным: мы очень много наезжались на автобусах.

Что касается экономии, то сейчас по финансовой стороне к президенту ноль вопросов. Все выплачивается своевременно - и зарплаты, и премии, которые команда получила после ничьих против "Полесья", "Колоса" и "Кривбасса".