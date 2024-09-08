Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты проиграли Вересу в товарищеском матче
Играли 120 минут
Фото: ФК Карпати
Львовские "Карпаты" и ровенский "Верес" провели товарищеский матч в селе Бартатов Львовской области.
Команды договорились сыграть четыре тайма по 30 минут. Победу одержали подопечные Шандрука благодаря голу Руслана Степанюка на исходе первой половины встречи.
"Карпаты" (Львов) - "Верес" (Ровно) - 0:1
Гол: Степанюк, 58
Стартовый состав львовян: Кемкин – Сакив, Педрозу, Адамюк (Векляк, 54), Мирошниченко, Альварес (Клименко, 54), Пидлепинец, Чачуа, Бруниньо (Рябов, 49), Костенко, Устименко
Состав "Карпат" на третий и четвертый таймы: Домчак – Сакив (Катрич, 81), Педрозу (Сухарь, 91), Векляк, Рябов (Полегенько, 71), Клименко, Кузык, Стенио, Шах, Устименко (Игорь Невес, 71), Толмак Ю.
Стартовый состав ровенчан: Когут – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смеян, Яго, Куция, Луан, В. Шарай, Степанюк, Гайдучик
Состав "Верес" на третий и четвертый таймы: Ющишин – Гакман, Мельник, Чечер, Шевченко, Кучеров, Клец, Дахновский, Лепский (Волчков, 91), Годя, Мрвальевич
Предупреждения: Клименко, 81 – Чечер, 102
Популярное сейчас
- Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
- "Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки": Сабо разнес сборную Украины
- Журналист Слонка: Болельщики Украины теперь знают, что чувствовали фаны Польши на протяжении многих лет
- "Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Комментарии 4