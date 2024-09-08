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Карпаты проиграли Вересу в товарищеском матче

Премьер-лига

Играли 120 минут

Карпаты проиграли Вересу в товарищеском матче

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" и ровенский "Верес" провели товарищеский матч в селе Бартатов Львовской области.

Команды договорились сыграть четыре тайма по 30 минут. Победу одержали подопечные Шандрука благодаря голу Руслана Степанюка на исходе первой половины встречи.

"Карпаты" (Львов) - "Верес" (Ровно) - 0:1

Гол: Степанюк, 58

Стартовый состав львовян: Кемкин – Сакив, Педрозу, Адамюк (Векляк, 54), Мирошниченко, Альварес (Клименко, 54), Пидлепинец, Чачуа, Бруниньо (Рябов, 49), Костенко, Устименко

Состав "Карпат" на третий и четвертый таймы: Домчак – Сакив (Катрич, 81), Педрозу (Сухарь, 91), Векляк, Рябов (Полегенько, 71), Клименко, Кузык, Стенио, Шах, Устименко (Игорь Невес, 71), Толмак Ю.

Стартовый состав ровенчан: Когут – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смеян, Яго, Куция, Луан, В. Шарай, Степанюк, Гайдучик

Состав "Верес" на третий и четвертый таймы: Ющишин – Гакман, Мельник, Чечер, Шевченко, Кучеров, Клец, Дахновский, Лепский (Волчков, 91), Годя, Мрвальевич

Предупреждения: Клименко, 81 – Чечер, 102

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Руслан Степанюк Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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Источник:
Офіційний сайт Карпат
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 18:17
Верните Мирона Богдановича!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 18:17
Верните Мирона Богдановича!
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Sandra777 (Львів)
08.09.2024 в 19:06
Ти ігри бачив в 1 л?
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жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 19:11
задачу выхода в УПЛ он выполнил. Какие вопросы сынок?
 
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Prach13 (Дрогобич)
08.09.2024 в 17:40
Ще один спеціаліст який не знає як команда має забивати
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