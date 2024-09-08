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Дебютное голевое действие от Герреро. Динамо разгромило соперника в спарринге 8:1
Встречались против команды из Киевской области
Фото: ФК Динамо
В воскресенье, 8 сентября, столичное "Динамо" провело товарищеский матч против одного из сильнейших коллективов первенства Киевской области – "Полесья" из Ставков.
В общей сложности киевляне забили восемь голов. Дублями отличились Вивчаренко, Караваев и Самба Диалло, еще по голу забили Шепелев и Роман Саленко. "Полесье" отличилось на 55 минуте с пенальти: в своей штрафной сфолил Биловар.
Один из ассистов на свой счет записал недавний новичок киевлян Эдуардо Герреро. У него также было несколько моментов в матче, но ни одного он не реализовал.
В составе "Динамо" в спарринге выходили следующие игроки: Моргун, Вивчаренко, Себальос, Беловар, Малыш, Михайленко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Дубинчак, Герреро, Диалло, Саленко, Герич.
Следующий официальный матч "бело-синие" проведут 14 сентября против "Зари". в рамках шестого тура УПЛ.
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