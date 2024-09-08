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Дебютное голевое действие от Герреро. Динамо разгромило соперника в спарринге 8:1

Премьер-лига

Встречались против команды из Киевской области

Дебютное голевое действие от Герреро. Динамо разгромило соперника в спарринге 8:1

Фото: ФК Динамо

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В воскресенье, 8 сентября, столичное "Динамо" провело товарищеский матч против одного из сильнейших коллективов первенства Киевской области – "Полесья" из Ставков.

В общей сложности киевляне забили восемь голов. Дублями отличились Вивчаренко, Караваев и Самба Диалло, еще по голу забили Шепелев и Роман Саленко. "Полесье" отличилось на 55 минуте с пенальти: в своей штрафной сфолил Биловар.

Один из ассистов на свой счет записал недавний новичок киевлян Эдуардо Герреро. У него также было несколько моментов в матче, но ни одного он не реализовал.

В составе "Динамо" в спарринге выходили следующие игроки: Моргун, Вивчаренко, Себальос, Беловар, Малыш, Михайленко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Дубинчак, Герреро, Диалло, Саленко, Герич.

Следующий официальный матч "бело-синие" проведут 14 сентября против "Зари". в рамках шестого тура УПЛ.

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Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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