Дебютное голевое действие от Герреро. Динамо разгромило соперника в спарринге 8:1

В воскресенье, 8 сентября, столичное "Динамо" провело товарищеский матч против одного из сильнейших коллективов первенства Киевской области – "Полесья" из Ставков.

В общей сложности киевляне забили восемь голов. Дублями отличились Вивчаренко, Караваев и Самба Диалло, еще по голу забили Шепелев и Роман Саленко. "Полесье" отличилось на 55 минуте с пенальти: в своей штрафной сфолил Биловар.

Один из ассистов на свой счет записал недавний новичок киевлян Эдуардо Герреро. У него также было несколько моментов в матче, но ни одного он не реализовал.

В составе "Динамо" в спарринге выходили следующие игроки: Моргун, Вивчаренко, Себальос, Беловар, Малыш, Михайленко, Шепелев, Буяльский, Караваев, Дубинчак, Герреро, Диалло, Саленко, Герич.

Следующий официальный матч "бело-синие" проведут 14 сентября против "Зари". в рамках шестого тура УПЛ.