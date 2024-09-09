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6 футболистов УПЛ попали в список игроков U-21 с самым высоким рейтингом в Football Manager 2025
В обновлении популярной игры отметили молодых талантов украинского чемпионата
Скріншот - Tamindir
Портал FourFourTwo подготовил список футболистов до 21 года, получивших самый высокий рейтинг в новой версии Football Manager. Среди перспективных игроков отметили представителей трех клубов УПЛ.
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Это вратарь "Зари" Александр Сапутин, кипер "Карпат" Яков Кинарейкин и легионеры донецкого "Шахтера" – Марлон Гомес, Эгиналду, Винисиус Тобиас и Невертон.
Среди перечисленных спортсменов 20-летнего Марлона Гомеса оценивают дороже всех. Примерная трансферная стоимость бразильца составляет 12 млн евро.
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