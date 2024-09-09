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Пайшао: Мне повезло, что я оказался здесь в Украине, в Полесье

Премьер-лига

Адаптация прошла легче, чем думал

Пайшао: Мне повезло, что я оказался здесь в Украине, в Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Игрок "Полесья" Пайшао поделился мнениями по адаптации в Украине.

– Насколько ты здесь адаптировался, уже пошел четвертый месяц с тех пор, как ты в "Полесье"?

– Мне очень повезло, что я оказался здесь в Украине, в этом клубе. Сначала казалось, что будет трудно быстро адаптироваться, ведь здесь другой язык, культура, обычаи. Но, к счастью, все вышло по другому. Меня радостно встретили, ко мне хорошо относятся.

Мне очень помогли мои соотечественники, которые уже были здесь, поэтому адаптация прошла довольно быстро. За это я всем очень благодарен. Собственно, почему мне посчастливилось оказаться здесь – это не только команда уровня лидеров УПЛ, но и выше. И я хочу отдавать все силы, чтобы радовать наших болельщиков.

– Ты проходил вингером, но тебя переквалифицировали на форварда. Насколько удобно играть на новой позиции?

– Знаете, в Бразилии у меня были матчи, когда при необходимости я играл на позиции вингера, но были матчи, когда я играл на позиции форварда. Также я играл пол нападающим, поэтому у меня есть определенная база для игры на всех атакующих позициях. Переключиться было несложно. Я готов играть там, где я буду нужен команде”, – сказал Пайшао.

Бразилец сыграл шесть матчей за "Полесье": два – в Лиге конференций, четыре – в УПЛ. На счету 20-летнего футболиста один гол и один ассист в рамках чемпионата Украины.

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Источник:
Офіційний сайт Полісся
Опубликовал: Максим Кучер
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