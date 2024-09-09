Вернидуб: Шахтер хотел доигрывать, вопросов нет. Было предложение без людей доигрывать, но как без людей?

Юрий Вернидуб высказался о незавершенном домашнем поединке с чемпионом Украины.

Я сказал, что я не буду подписывать, решайте с "Шахтером". Потом опять скажут, что Вернидуб там что-то задумал. А потом в девять часов подошли делегат и судья и сказали, что давайте подпишем".

“Клубы хотели доигрывать матч, а делегат и судьи были против? Да, да. Они говорили, что подпишете и в 21:00 начнем. Я понимал, что если мы в 21:00 не начнем, то эта сирена будет минимум час.

"Шахтер" хотел доигрывать, здесь вопросов нет. Чего я буду лгать. Я сказал, что сирена не выключится, разве что после десяти, но уже не успеем доиграть 40 минут. У нас в Кривом Роге в одиннадцать уже комендантский час, ни вы не уедете, никто.

Было предложение без людей доигрывать, но как без людей? Если люди стоят и ждут, ну что мы скажем им? "Сделайте объявление, чтобы они ушли, а мы если будем доигрывать, то без болельщиков". Ну, мы на это не были согласны.

В 22:12 выключилась первая тревога, в 22:25 она снова включилась и в 22:45 она снова выключилась. Ну мы бы точно не доиграли”, – сообщил наставник хозяев.