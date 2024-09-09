Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хомченовский: Мы были готовы доигрывать с Шахтером, как в день матча, так и 25 сентября
Горняки сослались на напряженный график и не согласились на эту дату
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал незавершенный из-за воздушной тревоги матч 5-го тура УПЛ против "Шахтера". На момент остановки счет дончане выигрывали со счетом 1:0.
- Последний матч УПЛ против "Шахтера" был прерван из-за страны 404 и доигровка перенесена на неопределенный срок. Как в коллективе комментируют эту ситуацию?
- Мы были готовы доигрывать матч. Как после окончания воздушной тревоги в день поединка, но нам не дали этого сделать; так и 25 сентября, но "Шахтер" сослался на напряженный график и не согласился на эту дату. Просто напомню, что мы закончили игру с "Бетисом" уже в пятницу по украинскому времени, весь день были в дороге и приехали в Кривой Рог после полуночи в субботу. А уже на следующий день вышли на игру с "горняками".
- Этот матч в прессе игроки Кривбасса не комментировали, ведь она была прервана. Но все же: согласен, что игра нашей команде давалась?
- Конечно, согласен. Еще было время, мы имели моменты, чтобы отыграться и, я думаю, что нам хватило бы сил и желания перевернуть эту игру. Не хватило немного реализации, немного последнего паса. У нас еще будет время, чтобы доиграть этот матч и мы все можем изменить.
- Впереди - воскресный цикл и подготовка к игре с "Левым Берегом". Какой может быть игра против дебютанта?
- Игра легкой не будет, это сто процентов. "Левый Берег" доказал в последних матчах, что может играть в футбол. Поэтому будем готовиться очень серьезно и никакой расслабленности не будет, - сказал Хомченовский.
Популярное сейчас
- Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
- Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
- Федорчук: Не понимаю вызова Сидорчука, Степаненко, Ярмоленко и модели Таловерова
- "Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans