Романчук: Кривбасс за месяц сыграл девять матчей. Нам нужна была перезагрузка

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук рассказал о старте подготовки к выездному матчу 6 тура УПЛ против "Левого Берега".

- Удалось ли перезагрузиться после насыщенного начала сезона?

- Да, команда немного передохнула, все же за месяц сыграли девять официальных матчей. Нам была нужна эта перезагрузка. Все встретились с семьями, набрались новых сил, эмоций. Теперь готовы к новым испытаниям.

- Недавно в соцсетях мы узнали о замечательной новости: ты сделал предложение своей девушке. Какие эмоции?

- Я счастлив. Это новый шаг в нашей жизни. Эмоции переполняют, она сказала желанное "да". Готов работать на поле с новыми силами и эмоциями.

- Последний месяц "Кривбасс" провел много времени в разъездах. Это время вместе еще раз доказало, что наша команда - настоящая красно-белая семья?

- Только так. Мы - одна команда. Этот нелегкий путь, который мы преодолели за короткий срок - все молодцы. Мы сыграли против сильных соперников и выдерживали темп их игры на европейском уровне. Я чувствую, что мы выросли профессионально как команда и настроены это теперь демонстрировать в УПЛ и Кубке Украины.

Матч "Левый Берег" - "Кривбасс" состоится 15 сентября и начнется в 15:30.