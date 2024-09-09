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Романчук: Кривбасс за месяц сыграл девять матчей. Нам нужна была перезагрузка

Премьер-лига

У криворожского клуба было насыщенное начало сезона

Романчук: Кривбасс за месяц сыграл девять матчей. Нам нужна была перезагрузка

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук рассказал о старте подготовки к выездному матчу 6 тура УПЛ против "Левого Берега".

- Удалось ли перезагрузиться после насыщенного начала сезона?

- Да, команда немного передохнула, все же за месяц сыграли девять официальных матчей. Нам была нужна эта перезагрузка. Все встретились с семьями, набрались новых сил, эмоций. Теперь готовы к новым испытаниям.

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- Недавно в соцсетях мы узнали о замечательной новости: ты сделал предложение своей девушке. Какие эмоции?

- Я счастлив. Это новый шаг в нашей жизни. Эмоции переполняют, она сказала желанное "да". Готов работать на поле с новыми силами и эмоциями.

- Последний месяц "Кривбасс" провел много времени в разъездах. Это время вместе еще раз доказало, что наша команда - настоящая красно-белая семья?

- Только так. Мы - одна команда. Этот нелегкий путь, который мы преодолели за короткий срок - все молодцы. Мы сыграли против сильных соперников и выдерживали темп их игры на европейском уровне. Я чувствую, что мы выросли профессионально как команда и настроены это теперь демонстрировать в УПЛ и Кубке Украины.

Матч "Левый Берег" - "Кривбасс" состоится 15 сентября и начнется в 15:30.

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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