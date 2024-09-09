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Драмбаев: Разберем игру Левого Берега и будем готовы к поединку

Премьер-лига

"Кривбасс" начал подготовку к матчу 6-го тура УПЛ

Драмбаев: Разберем игру Левого Берега и будем готовы к поединку

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев рассказал о старте подготовки к выездному матчу 6 тура УПЛ против "Левого Берега".

- До матча больше недели. Но все же, какие мысли о дебютанте УПЛ?

- Это хорошая команда, с которой, уверен, будет интересная игра. Наконец у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться как следует. Немного отдохнули после насыщенного августа, теперь возвращаемся к работе. Разберем игру "Левого Берега" и будем готовы к поединку.

- Бизимана, Дибанго, Соса поехали в расположение своих национальных сборных. Переживаете за ребят?

- Конечно, следим за их выступлениями. Желаем успеха, чтобы они побеждали в каждом матче. И ждем их возвращения в Кривой Рог, - сказал Драмбаев.

Матч "Левый Берег" - "Кривбасс" состоится 15 сентября и начнется в 15:30.

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Кривбасс (Кривой Рог) Левый берег (Киев) Александр Драмбаев
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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