Драмбаев: Разберем игру Левого Берега и будем готовы к поединку

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев рассказал о старте подготовки к выездному матчу 6 тура УПЛ против "Левого Берега".

- До матча больше недели. Но все же, какие мысли о дебютанте УПЛ?

- Это хорошая команда, с которой, уверен, будет интересная игра. Наконец у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться как следует. Немного отдохнули после насыщенного августа, теперь возвращаемся к работе. Разберем игру "Левого Берега" и будем готовы к поединку.

- Бизимана, Дибанго, Соса поехали в расположение своих национальных сборных. Переживаете за ребят?

- Конечно, следим за их выступлениями. Желаем успеха, чтобы они побеждали в каждом матче. И ждем их возвращения в Кривой Рог, - сказал Драмбаев.

Матч "Левый Берег" - "Кривбасс" состоится 15 сентября и начнется в 15:30.