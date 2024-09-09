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Кобзарь: В Левом Береге меня впечатлила инфраструктура
Форвард прокомментировал свой переход в киевский клуб
Фото: ФК Лівий берег
Новичок "Левого Берега" Богдан Кобзарь прокомментировал свой переход в киевский клуб. Форвард уже успел дебютировать за "аистов" в спарринге против Колоса (1:1).
"Счастлив, что смог присоединиться к команде. Хочу помочь "Левому Берегу" достигать новых вершин. В моих услугах был заинтересован Виталий Первак. Он хотел раньше пригласить меня в "Левый Берег", но клубы не могли договориться до последнего дня закрытия трансферного окна. В "Левом Береге" замечательная атмосфера, меня хорошо приняли в коллективе. Пока не успел со всеми познакомиться, но за эти дни мне все нравится.
В "Левом Береге" меня впечатлила инфраструктура. Здесь шикарная база с качественными полями. Созданы лучшие условия для развития футболистов.
Надеюсь, как можно быстрее адаптируюсь и смогу помогать команде достигать результата. Считаю, что против "Колоса" сыграли качественный спарринг, в котором имели возможность получить равноценную нагрузку", - сказал Кобзарь.
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