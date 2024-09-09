Тренер Левого Берега: От двух подряд побед в команде нет эйфории

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в товарищеском матче.

"Провели спарринг против серьезного соперника из УПЛ. Дали возможность сыграть всем футболистам, которые получали мало игровой практики. Важно, что обошлось без травм. Готовимся к предстоящим матчам. Акцент в матче с "Колосом" был сделан на игровую практику футболистов.

К "Кривбассу" будем готовиться в обычном режиме. Некоторые футболисты восстанавливаются, а другие в боевой готовности. Нам удалось подписать Богдана Кобзаря. Надеюсь, этот игрок усилит нашу команду.