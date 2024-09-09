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Тренер Левого Берега: От двух подряд побед в команде нет эйфории

Премьер-лига

Киевский клуб готовится к поединку с "Кривбассом"

Тренер Левого Берега: От двух подряд побед в команде нет эйфории

Фото: ФК Лівий берег

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Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в товарищеском матче.

"Провели спарринг против серьезного соперника из УПЛ. Дали возможность сыграть всем футболистам, которые получали мало игровой практики. Важно, что обошлось без травм. Готовимся к предстоящим матчам. Акцент в матче с "Колосом" был сделан на игровую практику футболистов.

К "Кривбассу" будем готовиться в обычном режиме. Некоторые футболисты восстанавливаются, а другие в боевой готовности. Нам удалось подписать Богдана Кобзаря. Надеюсь, этот игрок усилит нашу команду.

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Против таких соперников, как "Кривбасс", не надо дополнительно настраивать игроков. От двух подряд побед в команде нет эйфории. Двигаемся согласно плану", - резюмировал Первак.

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Матч "Левый Берег" - "Кривбасс" состоится 15 сентября и начнется в 15:30.

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Виталий Первак Колос (Ковалевка) Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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