Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Левого Берега: От двух подряд побед в команде нет эйфории
Киевский клуб готовится к поединку с "Кривбассом"
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в товарищеском матче.
"Провели спарринг против серьезного соперника из УПЛ. Дали возможность сыграть всем футболистам, которые получали мало игровой практики. Важно, что обошлось без травм. Готовимся к предстоящим матчам. Акцент в матче с "Колосом" был сделан на игровую практику футболистов.
К "Кривбассу" будем готовиться в обычном режиме. Некоторые футболисты восстанавливаются, а другие в боевой готовности. Нам удалось подписать Богдана Кобзаря. Надеюсь, этот игрок усилит нашу команду.
Против таких соперников, как "Кривбасс", не надо дополнительно настраивать игроков. От двух подряд побед в команде нет эйфории. Двигаемся согласно плану", - резюмировал Первак.
Матч "Левый Берег" - "Кривбасс" состоится 15 сентября и начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
- 39-летний Роналду приносит победу. Португалия — Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Лига Наций. Великий Роналду снова спасает Португалию, а Модрич приносит хорватам победу над Польшей
- Экс-голкипер Динамо вошел в тренерский штаб Шищенко в Оболони
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans