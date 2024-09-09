Синица: В хорошем настроении готовимся к поединку с Кривбассом

Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица подвел итоги товарищеского матча с "Колосом" (1:1).

"Имели возможность сыграть против хорошей команды. Тренерский штаб равноценно распределил нагрузку между игроками. Для нас прежде всего было важно сыграть дисциплинированно в защите. Безусловно, были определенные ошибки, но мы все тщательно проанализируем. После игры с "Вересом" получили три выходных и после отдыха вернулись к тренировкам с новыми силами.

Относительно момента с моим голом, то получил передачу в центре поля, сместился под правую ногу и пробил в верхний угол.

Мы уже забыли о победе над "Вересом" и готовимся к игре с "Кривбассом". В хорошем настроении готовимся к поединку и думаю, что в домашнем матче все будет хорошо", - отметил Синица.