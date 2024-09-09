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УПЛ назвала лучших игрока и тренера в августе

Премьер-лига

Представители разных клубов

УПЛ назвала лучших игрока и тренера в августе

Фото: Олександрія

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Украинская Премьер-Лига подвела итоги голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам августа.

Лучшим игроком был признан полузащитник "Полесья" Александр Назаренко, который набрал 41% голосов. Назаренко забил 5 голов и отдал 1 ассист в 4 матчах УПЛ.

В борьбе за награду он обошел хавбека "Динамо" Александра Пихаленка (34,5%), игрока "Александрии" Кирилла Ковальца (12,6%) и форварда "Руха" Игоря Краснопира (11,9%).

Лучшим тренером месяца выбрали коуча "Александрии" Руслана Ротаня. На старте этого сезона УПЛ "горожане" добыли четыре победы в четырех матчах.

Ротань набрал 31,7% голосов, опередив Александр Шовковского из "Динамо" (31,3%), Имада Ашура из "Полесья" (29,3%) и Виталия Пономарева из "Руха" (7,7%).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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