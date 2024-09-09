Вернидуб: Немного мы не угадали с селекцией

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал трансферную кампанию клуба в летнее межсезонье.

"Немножко мы не угадали с селекцией. На мой взгляд, летом мы взяли двух неплохих футболистов. Это Александр Романчук, я очень на него надеюсь, что он будет дальше расти и с каждой игрой добавлять. А также Александр Драмбаев.

Футбол двигается вперед, с каждым годом он растет. Со временем каждый из футболистов должен быть не просто, например крайним защитником, а универсалом. У меня такое впечатление, что те футболисты, которые у меня сейчас, они все универсальны. Это жизнь, приходится так поступать.

Ничего страшного, это нормально. Это для меня очень неплохо в плане того, что когда приходится закрывать какую-то дыру, то я уже знаю примерно, кого я могу перевести с одной позиции на другую, кем-то закрыть", - сказал Вернидуб в эфире ютуб-канала Вацко Live.