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Вернидуб: Немного мы не угадали с селекцией

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Наставник "Кривбасса" откровенно оценил летнюю трансферную кампанию

Вернидуб: Немного мы не угадали с селекцией

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал трансферную кампанию клуба в летнее межсезонье.

"Немножко мы не угадали с селекцией. На мой взгляд, летом мы взяли двух неплохих футболистов. Это Александр Романчук, я очень на него надеюсь, что он будет дальше расти и с каждой игрой добавлять. А также Александр Драмбаев.

Футбол двигается вперед, с каждым годом он растет. Со временем каждый из футболистов должен быть не просто, например крайним защитником, а универсалом. У меня такое впечатление, что те футболисты, которые у меня сейчас, они все универсальны. Это жизнь, приходится так поступать.

Ничего страшного, это нормально. Это для меня очень неплохо в плане того, что когда приходится закрывать какую-то дыру, то я уже знаю примерно, кого я могу перевести с одной позиции на другую, кем-то закрыть", - сказал Вернидуб в эфире ютуб-канала Вацко Live.

Напомним, этим летом "Кривбасс" подписал нигерийского форварда Оче Одоба Очовечи, бразильского полузащтника Маттео Аморозо, малийсксого защитника Бакари Конате, а также двух украинцев Александра Драмбаева и Александра Романчук. В июле к "красно-белых" присоединился Игорь Снурницын, но покинул клуб спустя полтора месяца, так и не успев дебютировать в его составе.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
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