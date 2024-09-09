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Черноморец объявил о переходе защитника Миная
Центрбек подписал контракт на два года
Фото: ФК Чорноморець
Центральный защитник "Миная" Евгений Скиба продолжит карьеру в "Черноморце", сообщает пресс-службы обоих клубов.
21-летний центрбек подписал контракт с "моряками" на два года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, игрок перешел в одесскую команду на правах свободного агента.
Скиба присоединился к "Миная" в сентябре 2020 года и начал выступать за команду U-19. В течение следующих четырех лет Евгений успел поиграть в арендах за "Мариуполь" и "Хуст", в общем наиграв 30 матчей в Первой лиге.
Всего за первую команду минайцев он провел 20 матчей, отметился 1 голом и 1 ассистом.
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