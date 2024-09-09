Черноморец объявил о переходе защитника Миная

Центральный защитник "Миная" Евгений Скиба продолжит карьеру в "Черноморце", сообщает пресс-службы обоих клубов.

21-летний центрбек подписал контракт с "моряками" на два года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, игрок перешел в одесскую команду на правах свободного агента.

Скиба присоединился к "Миная" в сентябре 2020 года и начал выступать за команду U-19. В течение следующих четырех лет Евгений успел поиграть в арендах за "Мариуполь" и "Хуст", в общем наиграв 30 матчей в Первой лиге.

Всего за первую команду минайцев он провел 20 матчей, отметился 1 голом и 1 ассистом.