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УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий

Премьер-лига
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Вопрос решается в экстренном режиме

УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В эти минуты, в понедельник 9-го сентября, продолжается онлайн-конференция между организаторами УПЛ и участниками соревнований. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. Тема – план действий на случай снятия с чемпионата "Ингульца".

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По состоянию на 14:30 официальных решений нет, но Лига разрабатывает различные планы действий ввиду того, что участников турнира может стать меньше. "Ингулец", напомним, отправил в УПЛ письмо о своем снятии с чемпионата из-за отсутствия разрешения проводить свои домашние матчи на новом стадионе в Петрово.

Ранее сообщалось о том, что Александр Поворознюк, президент "Ингульца", отказывается играть на резервном для клуба стадионе и требует предоставить аккредитации новопостроенной арене, которая до сих пор не введена в эксплуатацию. УАФ, в свою очередь, говорит о несоответствии арены базовым нормам безопасности.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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