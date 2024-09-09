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УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий
Вопрос решается в экстренном режиме
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В эти минуты, в понедельник 9-го сентября, продолжается онлайн-конференция между организаторами УПЛ и участниками соревнований. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. Тема – план действий на случай снятия с чемпионата "Ингульца".
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По состоянию на 14:30 официальных решений нет, но Лига разрабатывает различные планы действий ввиду того, что участников турнира может стать меньше. "Ингулец", напомним, отправил в УПЛ письмо о своем снятии с чемпионата из-за отсутствия разрешения проводить свои домашние матчи на новом стадионе в Петрово.
Ранее сообщалось о том, что Александр Поворознюк, президент "Ингульца", отказывается играть на резервном для клуба стадионе и требует предоставить аккредитации новопостроенной арене, которая до сих пор не введена в эксплуатацию. УАФ, в свою очередь, говорит о несоответствии арены базовым нормам безопасности.
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