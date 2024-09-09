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Рух отдал молодого хавбека в аренду в Первую лигу
Арендное соглашение – до конца 2024 года
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Андрей Столярчук перешел на правах аренды в "Подолье", сообщает пресс-служба львовского клуба.
Игрок будет выступать за команду из Хмельницкого до конца 2024 года
20-летний Столярчук сыграл за "Рух" 3 матча, в которых забил 1 гол. Кроме того, в сезоне 2023/24 полузащитник провел 8 матчей за "Рух-2" и также отметился 1 голом. Ранее воспитанник "желто-черных" в составе U-19 дважды становился чемпионом Украины среди юношеских команд и играл за львовян в Юношеской лиге УЕФА.
Добавим, что "Подолье" выступает в Первой лиге и после 5-ти туров занимает 5-е место, имея в своем активе 6 очков.
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