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УПЛ дала Ингульцу сутки на принятие решения по матчу с Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено

Лига предлагает Ингульцу провести матч либо на запасном стадионе, либо на арене Черноморца

УПЛ дала Ингульцу сутки на принятие решения по матчу с Черноморцем

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Сегодня, 9-го сентября, состлоялась онлайн-конференция представителей и организаторов УПЛ, на которой обсуждался план действий на случай снятия с чемпионата "Ингульца".

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По информации ТаТоТаке, руководители УПЛ предложили высказаться всем клубам и не нашли у них единодушного принятия ситуации. 7 из 16 клубов (не считая "Ингульца", который не голосовал бы сам против себя) воздержались, либо отказались выступать за принятие радикального решения.

Интересно, что "Ингулец" представлял не президент или директор клуба, а главный тренер Василий Кобин. На совещании присутствовали также руководители соответствующих комитетов УАФ.

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В итоге, "Ингульцу" предложено сыграть 14 сентября против "Черноморца" либо на заявленном перед стартом сезона резервном стадионе ("Горняк" в Кривом Роге), либо в Одессе. И использовать две следующие недели для решения документальных вопросов по клубному стадиону, а именно, получение акта о соответствии спортивного сооружения техническим нормам (выдается Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины).

Без этого акта, который обновляется ежегодно, стадион не может быть сдан в эксплуатацию, и арена не может получить соответствующую категорию от УАФ.

Времени на принятие решения "Ингульцу" отводится до 14 часов завтрашнего дня. В противном случае команда будет снята с турнира Премьер-лиги, а его дальнейший статус рассмотрит УАФ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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