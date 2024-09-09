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УПЛ дала Ингульцу сутки на принятие решения по матчу с Черноморцем
Лига предлагает Ингульцу провести матч либо на запасном стадионе, либо на арене Черноморца
Сегодня, 9-го сентября, состлоялась онлайн-конференция представителей и организаторов УПЛ, на которой обсуждался план действий на случай снятия с чемпионата "
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По информации ТаТоТаке, руководители УПЛ предложили высказаться всем клубам и не нашли у них единодушного принятия ситуации. 7 из 16 клубов (не считая "Ингульца", который не голосовал бы сам против себя) воздержались, либо отказались выступать за принятие радикального решения.
Интересно, что "Ингулец" представлял не президент или директор клуба, а главный тренер Василий Кобин. На совещании присутствовали также руководители соответствующих комитетов УАФ.
В итоге, "Ингульцу" предложено сыграть 14 сентября против "Черноморца" либо на заявленном перед стартом сезона резервном стадионе ("Горняк" в Кривом Роге), либо в Одессе. И использовать две следующие недели для решения документальных вопросов по клубному стадиону, а именно, получение акта о соответствии спортивного сооружения техническим нормам (выдается Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины).
Без этого акта, который обновляется ежегодно, стадион не может быть сдан в эксплуатацию, и арена не может получить соответствующую категорию от УАФ.
Времени на принятие решения "Ингульцу" отводится до 14 часов завтрашнего дня. В противном случае команда будет снята с турнира Премьер-лиги, а его дальнейший статус рассмотрит УАФ.
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