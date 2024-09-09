Семь клубов воздержались голосовать по ситуации с Ингульцом. Среди них - Динамо. Петровчанам предлагают альтернативу

Как уже сообщали СМИ, УПЛ дала "Ингульцу" сутки на принятие решения по матчу с "Черноморцем". Команде Поворознюка предлагают сыграть эту игру на выезде, как и следующую против "Вереса", чтобы выиграть время для оформления документов на новый стадион.

На онлайн-встрече, о которой ранее сообщал UA-Футбол, семь из пятнадцати клубов (кроме "Ингульца", который был представлен главным тренером Василием Кобиным) отказались голосовать о снятии "Ингульца" с соревнований. По информации UA-Футбол, три клуба из этих семи – это "Рух", "Кривбасс" и "Динамо".

Интересно, что представители "Динамо" сначала были за снятие "Ингульца" с соревнований, а потом передумали. Но это тот случай, когда организаторам нужна не единогласная позиция, а банальное большинство (хотя бы на один голос).

"Ингульцу" дали время до 14-ти часов завтрашнего (10.09) дня. Предлагают против "Черноморца" и "Вереса" играть на выезде (номинально домашние матчи). Хотя кулуарно все клубы даже согласились с тем, чтобы "детище" Поворознюка всю первую часть соревнований (до зимней паузы) проводило в гостях, а всю вторую часть – дома. И это время использовать для приведения в порядок документов.

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Потому что по документам (точнее, при их отсутствии) стадион в Петрово – по сути, самострой. Хотя с организационной точки зрения там не самая плохая локация среди тех, на которых проводятся или проводились матчи УПЛ.