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Вернидуб: Да, в Кривой Рог прилетает. А во Львов не прилетело?
Тренер пояснил позицию клуба по матчам в Кривом Роге
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Да, есть прилеты в Кривом Роге. А во Львов не прилетело? А в Полтаве не прилетело? И там можно играть. Кривой Рог – это Украина. Почему мы должны ехать на запад страны и там тренироваться и играть? А кто будет проплачивать это – проживание, поля и все остальное. Это же нам платить.
Кроме того, у нас есть болельщики, которые хотят смотреть "Кривбасс". Я с этим не согласен. Если так, то закрывайте чемпионат и все. Или играем нормально", – сказал Вернидуб.
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