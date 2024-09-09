Вернидуб: Да, в Кривой Рог прилетает. А во Львов не прилетело?

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб пояснил позицию клуба относительного домашних матчей в Кривом Роге.

"Да, есть прилеты в Кривом Роге. А во Львов не прилетело? А в Полтаве не прилетело? И там можно играть. Кривой Рог – это Украина. Почему мы должны ехать на запад страны и там тренироваться и играть? А кто будет проплачивать это – проживание, поля и все остальное. Это же нам платить.

Кроме того, у нас есть болельщики, которые хотят смотреть "Кривбасс". Я с этим не согласен. Если так, то закрывайте чемпионат и все. Или играем нормально", – сказал Вернидуб.