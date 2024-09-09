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Последний шанс. Супряга перед арендой в Зарю на год продлил контракт с Динамо

Премьер-лига

В Динамо все еще надеются, что форвард сможет проявить себя

Последний шанс. Супряга перед арендой в Зарю на год продлил контракт с Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Форвард "Динамо" Владислав Супряга, который нынешний сезон проведет в аренде в "Заре", перед тем как отправиться в луганский клуб, на 1 год продлил контракт с киевлянами. Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Таким образом, соглашение игрока с "Динамо", что подтверждает и Transfermarkt, рассчитано до лета 2025 года.

Таким образом, как говорит Цыганык, в "Динамо" все еще верят в игрока, однако аренда в "Зарю" будет последним шансом форварда все-таки зарекомендовать себя и вернуться на прежний уровень.

В нынешнем сезоне 24-летний Супряга провел 5 матчей за "Динамо", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Ранее он также выступал за "Днепр-1" и "Сампдорию".

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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