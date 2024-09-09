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Леднев: В Полесье кайфую каждый день от процесса
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ФК Полісся
Новичок "
– Первые впечатления после того, когда ты попал в "Полесье"?
- Ну, конечно, я слышал многое о "Полесье" и о базе, но когда вживую это увидел, то, конечно, все гораздо масштабнее, чем все говорили мне.
– Через месяц как изменились твои впечатления?
- Да никак, кайфую каждый день от процесса, от того, насколько профессионально все здесь построено, есть все, чтобы работать и прогрессировать. У нас здесь еженедельно что-то новое добавляется, какие-то новинки, которые для всех интересны и полезны. Даже после моего прихода здесь уже появилась барная стойка, где нам производят спортивные напитки до тренировок и после них. Для нас все готово, это очень профессионально.
– Другими словами, добавился барчик?
– Да, добавился барчик.
– Только напитки там такие правильные. Есть ли в "Полесье" что-то такое, что ты не встречал в других командах?
– Здесь такого очень много, действительно, все на высоком уровне. Если судить по украинским меркам, то на очень высоком уровне. И ни в одной команде я не видел, чтобы так все было профессионально и гармонично.
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