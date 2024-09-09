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Официально: Александрия арендовала хавбека Сан-Паулу
Матеус Амарал - игрок Александрии
фото из свободных источников
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Срок аренды рассчитан до конца поточного сезона.
20-летний бразильский полузащитник является воспитанником "Сан-Паулу", он выступал за команды U-17 и U-20.
Центральный полузащитник отыграл 29 матчей за "Сан-Паулу" U-20. В его активе 2 гола и 1 ассист.
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