  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Александрия арендовала хавбека Сан-Паулу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Александрия арендовала хавбека Сан-Паулу

Премьер-лига
Обновлено

Матеус Амарал - игрок Александрии

Официально: Александрия арендовала хавбека Сан-Паулу

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" объявила об аренде полузащитника "Сан-Паулу" Матеуса Амарала, сообщает пресс-служба клуба.

Срок аренды рассчитан до конца поточного сезона.

20-летний бразильский полузащитник является воспитанником "Сан-Паулу", он выступал за команды U-17 и U-20.

Центральный полузащитник отыграл 29 матчей за "Сан-Паулу" U-20. В его активе 2 гола и 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Леднев: В Полесье кайфую каждый день от процесса
yellow-arrow
Вернидуб: Да, в Кривой Рог прилетает. А во Львов не прилетело?
yellow-arrow
Последний шанс. Супряга перед арендой в Зарю на год продлил контракт с Динамо
ФК Александрия Сан-Паулу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости