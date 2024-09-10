Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины

"Ингулец" согласился пойти на условия УПЛ и не буде снимать команду с чемпионата, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в Петрово состоялось срочное собрание футболистов и тренерского состава команды. Игрокам сообщили, что президент клуба Александр Поворознюк согласился играть матчи чемпионата на гостевых или резервном стадионе в Кривом Роге до зимы.

Свою арену петровцы планируют подготовить к старту второй части сезона УПЛ.

Таким образом, матч 6-го тура против "Черноморца" 14 сентября клуб из Кировоградщины, скорее всего, сыграет в Одессе.

Ранее сообщалось, что Александр Поворознюк хочет снять клуб с УПЛ из-за запрета играть на собственном стадионе.