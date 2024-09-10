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Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины

Премьер-лига
Обновлено

Клуб принял предложение УПЛ

Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины

facebook.com/FCInhulets

Новина українською

"Ингулец" согласился пойти на условия УПЛ и не буде снимать команду с чемпионата, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в Петрово состоялось срочное собрание футболистов и тренерского состава команды. Игрокам сообщили, что президент клуба Александр Поворознюк согласился играть матчи чемпионата на гостевых или резервном стадионе в Кривом Роге до зимы.

Свою арену петровцы планируют подготовить к старту второй части сезона УПЛ.

Таким образом, матч 6-го тура против "Черноморца" 14 сентября клуб из Кировоградщины, скорее всего, сыграет в Одессе.

Ранее сообщалось, что Александр Поворознюк хочет снять клуб с УПЛ из-за запрета играть на собственном стадионе.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ТаТоТаке
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 09:40
Ех, шкода... Хряк залишається
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0
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Комментарии 7
Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 09:40
Ех, шкода... Хряк залишається
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.09.2024 в 09:07
что ж ты, фраер, сдал назад?)))
Ответить
4
0
Caballero (DC)
10.09.2024 в 09:35
Фраєр злякався)) Гордона боїться))
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
10.09.2024 в 08:25
ПМС прошли, снова солнышко светит
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0
0
Caballero (DC)
10.09.2024 в 08:23
Шкода. Це вже просто шантаж якийсь. Хочемо - заявляємось, не хочемо - знімаємось.
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
10.09.2024 в 08:53
Шо ви хочете,базар ліга. Футболу нема базару повно.
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2
0
Гашик Ки1в (Киев)
10.09.2024 в 08:13
ха ха
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0
0

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