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Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
Клуб принял предложение УПЛ
facebook.com/FCInhulets
"Ингулец" согласился пойти на условия УПЛ и не буде снимать команду с чемпионата, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в Петрово состоялось срочное собрание футболистов и тренерского состава команды. Игрокам сообщили, что президент клуба Александр Поворознюк согласился играть матчи чемпионата на гостевых или резервном стадионе в Кривом Роге до зимы.
Свою арену петровцы планируют подготовить к старту второй части сезона УПЛ.
Таким образом, матч 6-го тура против "Черноморца" 14 сентября клуб из Кировоградщины, скорее всего, сыграет в Одессе.
Ранее сообщалось, что Александр Поворознюк хочет снять клуб с УПЛ из-за запрета играть на собственном стадионе.
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