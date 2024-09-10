Леднев: Если забью Динамо, то не буду праздновать. Этот клуб многое мне дал

Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев рассказал, будет ли праздновать гол, если забьет "Динамо".

- Если забить гол "Динамо", то праздновать или не праздновать?

- Не праздновать, потому что этот клуб многое мне дал, у меня классные отношения с ребятами, с руководством и тренерским штабом. У меня нет никаких обид, есть только уважение. Я планирую, дай Бог, забить, но праздновать не буду.

- Вот тот период в "Динамо", какой он выдался для тебя?

- Точно очень интересным, потому что было много того, что произошло впервые: Лига чемпионов, первое чемпионство. Однажды мы вообще требл выиграли, я за один год выиграл все призы, которые можно было. И это было все впервые, поэтому, конечно, эмоции были фантастические в том сезоне, - поделился Леднев.