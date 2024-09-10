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Леднев: Если забью Динамо, то не буду праздновать. Этот клуб многое мне дал

Премьер-лига

Хавбек с теплом вспоминает период в киевском клубе

Леднев: Если забью Динамо, то не буду праздновать. Этот клуб многое мне дал

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев рассказал, будет ли праздновать гол, если забьет "Динамо".

- Если забить гол "Динамо", то праздновать или не праздновать?

- Не праздновать, потому что этот клуб многое мне дал, у меня классные отношения с ребятами, с руководством и тренерским штабом. У меня нет никаких обид, есть только уважение. Я планирую, дай Бог, забить, но праздновать не буду.

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- Вот тот период в "Динамо", какой он выдался для тебя?

- Точно очень интересным, потому что было много того, что произошло впервые: Лига чемпионов, первое чемпионство. Однажды мы вообще требл выиграли, я за один год выиграл все призы, которые можно было. И это было все впервые, поэтому, конечно, эмоции были фантастические в том сезоне, - поделился Леднев.

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Богдан Леднев
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
10.09.2024 в 08:54
Не надійся.Тобі не дадуть забити.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
10.09.2024 в 08:54
Не надійся.Тобі не дадуть забити.
Ответить
1
0

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