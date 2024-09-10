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Шандрук: Каждая победа добавляет позитивного настроя

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"Верес" победил "Карпаты" в товарищеском матче

Шандрук: Каждая победа добавляет позитивного настроя

Фото: НК Верес

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Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал игру команды в победном контрольном матче против "Карпат" (1:0).

"Впечатления от спарринга с "Карпатами" остались положительные. Мы одержали победу, играли против хорошей команды, на хорошем поле. В целом остался доволен качеством и объемом проделанной командой работы.

Каждая победа, даже в спарринге, добавляет позитивного настроя. Поэтому, мы несколько подняли моральный дух команды после обидного домашнего поражения в чемпионате от "Левого Берега".

Сейчас футболисты получили один выходной, после которого мы начнем целенаправленную подготовку к календарной игре против "Полесья" в Житомире.

В контрольном матче против "Карпат" мы также дали игровое время воспитанникам команды U-19. Они хорошо проявляют себя в поединках юношеского чемпионата. Мы за ними следим. И Владислав Волчков, и Орест Лепский, и другие - заслужили свои минуты на поле в составе первой команды. Смогут ли они дебютировать за основу в официальных матчах уже осенью? Это тяжелая работа над собой. Но я им желаю продолжать добросовестно тренироваться и прогрессировать", - сказал Шандрук.

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Олег Шандрук Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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