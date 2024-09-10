Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леднев: У меня были предложения из МЛС и Саудовской Аравии
Но хавбек решил остаться в УПЛ
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев рассказал, что у него было немало предложений, как из Украины, так и из-за рубежа.
- Почему ты выбрал "Полесье"? Что стало решающим фактором?
- Ну, если честно, в Украине, в принципе, было много клубов, куда я мог пойти. Но в Украине, кроме "Полесья", я не рассматривал вариантов. Я больше общался с зарубежными клубами. То есть, в Украине рассматривал только "Полесье".
- Из-за границы какие чемпионаты были, если не говорить о конкретных клубах?
- МЛС было...
- В Америку тебя звали? Месси?
- Нет, было бы круто с ним в команде поиграть. Но, нет, не Месси.
- А интересно, почему ты не выбрал МЛС?
- Я считаю, что мне еще рано туда ехать. Еще такой возраст, когда хочется хорошо зарекомендовать себя в Украине и перейти в какой-то хороший европейский чемпионат хороший.
- Ты мне напомнил историю с Рональдом Куманом, который не пригласил в сборную Бергвейна из-за того, что он в Саудовскую Аравию перешел. Он сказал, что если игрок в таком возрасте переходит в Саудовскую Аравию, то там ничего общего с амбициями нет.
- Ну да.
- Ты согласен, да?
- У меня тоже были варианты Саудовской Аравии.
- Серьезно? МЛС, Саудовская Аравия?
- Такое ощущение, как будто мне 30 лет, - сказал Леднев.
Популярное сейчас
- Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - форварда отлучили от сборной Люксембурга
- Бандура: Из Миная все убегают
- Рэтклифф нашел идеального тренера для Манчестер Юнайтед - СМИ
- Экс-голкипер Динамо вошел в тренерский штаб Шищенко в Оболони
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans