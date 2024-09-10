Леднев: У меня были предложения из МЛС и Саудовской Аравии

Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев рассказал, что у него было немало предложений, как из Украины, так и из-за рубежа.

- Почему ты выбрал "Полесье"? Что стало решающим фактором?

- Ну, если честно, в Украине, в принципе, было много клубов, куда я мог пойти. Но в Украине, кроме "Полесья", я не рассматривал вариантов. Я больше общался с зарубежными клубами. То есть, в Украине рассматривал только "Полесье".

- Из-за границы какие чемпионаты были, если не говорить о конкретных клубах?

- МЛС было...

- В Америку тебя звали? Месси?

- Нет, было бы круто с ним в команде поиграть. Но, нет, не Месси.

- А интересно, почему ты не выбрал МЛС?

- Я считаю, что мне еще рано туда ехать. Еще такой возраст, когда хочется хорошо зарекомендовать себя в Украине и перейти в какой-то хороший европейский чемпионат хороший.

- Ты мне напомнил историю с Рональдом Куманом, который не пригласил в сборную Бергвейна из-за того, что он в Саудовскую Аравию перешел. Он сказал, что если игрок в таком возрасте переходит в Саудовскую Аравию, то там ничего общего с амбициями нет.

- Ну да.

- Ты согласен, да?

- У меня тоже были варианты Саудовской Аравии.

- Серьезно? МЛС, Саудовская Аравия?

- Такое ощущение, как будто мне 30 лет, - сказал Леднев.