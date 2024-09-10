  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Оболони: Иващенко не воспользовался большим кредитом доверия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Оболони: Иващенко не воспользовался большим кредитом доверия

Премьер-лига

Александр Слободян объяснил, почему уволил тренера команды

Президент Оболони: Иващенко не воспользовался большим кредитом доверия

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал решение уволить Валерия Иващенко с поста главного тренера киевской команды.

- Иващенко набирался тренерского опыта при многих главных тренерах у нас в клубе, начиная с 2013 года, перед тем, как стал главным тренером. Ответственность за результат ему хорошо известна. Валерий Владимирович был предупрежден после проигрыша "Руху" при равной игре, что при равной игре так не проигрывают, а потом - еще три подряд поражения.

Понятно, что одно очко из 15-ти и 16 место стали последней каплей для меня. Предел терпения был перейден. Ему давали шанс исправить ситуацию. Я не человек, которому свойственно часто менять тренеров. У Иващенко был большой кредит доверия, которым он не воспользовался.

- Замену Иващенко начали искать уже после "Руха", после 2-го тура?

- До проигрыша "Зари" в 5-м туре мы не искали тренера.

- Иващенко публично признал, что матч с "Полесьем" (0:4 в Житомире) был провальным, а в остальных поединках приводил статистические данные, согласно которым "Оболонь" выглядела лучше соперников. Вас это не убедило? Были же объективные причины - например, усталость после 120 минут и серии пенальти с "Колосом" на кубок...

- В команде играют не 11 игроков, а 25. Не все футболисты принимали участие в игре на кубок. Были и свежие игроки, которые могли выйти в Житомире. А говорить о том, что команда устала...

- Тем не менее, отсутствие заезда, обработки поля "Оболонь-Арены" в момент, когда футболисты должны были проводить тренировки, могли иметь решающее влияние на результат игры с "Полесьем"...

- Я соглашался на три варианта: отель "Оболонь-Арена", в Буче или в Житомире. Переезд в 140 км не является большим...

"Кривбасс", например, сыграл 9 матчей за месяц с длинными переездами. Многие ведущие украинские команды играют по несколько матчей в неделю.

- Отсутствие тренировочного процесса из-за травли червей где-то бьет по репутации клуба и корпорации, согласитесь.

- Тренировочный процесс команда не получила из-за работы главного тренера, а искать микропричины являются необъективными оправданиями. Если возникают вопросы внутри клуба, я не помню, чтобы президент не шел навстречу главному тренеру. Надо было садиться за стол с директором, позвать агрономов и задержать внесение минеральных удобрений на несколько часов.

Если Валерий Владимирович цепляется за микропроблемы, это лишь говорит о том, что он не созрел пока работать в команде уровня УПЛ. Тренер не должен искать причины на стороне или в игроках, - сказал Слободян.

По теме
yellow-arrow
Президент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке
yellow-arrow
Леднев: У меня были предложения из МЛС и Саудовской Аравии
yellow-arrow
Шандрук: Каждая победа добавляет позитивного настроя
Сергей Шищенко Александр Слободян Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
10.09.2024 в 10:32
Ну да, ну да. Івахє не кредит довіри був потрібен, а кредит у банку, хоча би на ті гроші, що отримали від продажу Краснопіра. А так, що ви хочете, якщо індивідуальний клас доволі посередній, щоб забивати навіть те, що створюється
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
10.09.2024 в 10:32
Ну да, ну да. Івахє не кредит довіри був потрібен, а кредит у банку, хоча би на ті гроші, що отримали від продажу Краснопіра. А так, що ви хочете, якщо індивідуальний клас доволі посередній, щоб забивати навіть те, що створюється
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости