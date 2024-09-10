Президент Оболони: Иващенко не воспользовался большим кредитом доверия

Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал решение уволить Валерия Иващенко с поста главного тренера киевской команды.

- Иващенко набирался тренерского опыта при многих главных тренерах у нас в клубе, начиная с 2013 года, перед тем, как стал главным тренером. Ответственность за результат ему хорошо известна. Валерий Владимирович был предупрежден после проигрыша "Руху" при равной игре, что при равной игре так не проигрывают, а потом - еще три подряд поражения.

Понятно, что одно очко из 15-ти и 16 место стали последней каплей для меня. Предел терпения был перейден. Ему давали шанс исправить ситуацию. Я не человек, которому свойственно часто менять тренеров. У Иващенко был большой кредит доверия, которым он не воспользовался.

- Замену Иващенко начали искать уже после "Руха", после 2-го тура?

- До проигрыша "Зари" в 5-м туре мы не искали тренера.

- Иващенко публично признал, что матч с "Полесьем" (0:4 в Житомире) был провальным, а в остальных поединках приводил статистические данные, согласно которым "Оболонь" выглядела лучше соперников. Вас это не убедило? Были же объективные причины - например, усталость после 120 минут и серии пенальти с "Колосом" на кубок...

- В команде играют не 11 игроков, а 25. Не все футболисты принимали участие в игре на кубок. Были и свежие игроки, которые могли выйти в Житомире. А говорить о том, что команда устала...

- Тем не менее, отсутствие заезда, обработки поля "Оболонь-Арены" в момент, когда футболисты должны были проводить тренировки, могли иметь решающее влияние на результат игры с "Полесьем"...

- Я соглашался на три варианта: отель "Оболонь-Арена", в Буче или в Житомире. Переезд в 140 км не является большим...

"Кривбасс", например, сыграл 9 матчей за месяц с длинными переездами. Многие ведущие украинские команды играют по несколько матчей в неделю.

- Отсутствие тренировочного процесса из-за травли червей где-то бьет по репутации клуба и корпорации, согласитесь.

- Тренировочный процесс команда не получила из-за работы главного тренера, а искать микропричины являются необъективными оправданиями. Если возникают вопросы внутри клуба, я не помню, чтобы президент не шел навстречу главному тренеру. Надо было садиться за стол с директором, позвать агрономов и задержать внесение минеральных удобрений на несколько часов.

Если Валерий Владимирович цепляется за микропроблемы, это лишь говорит о том, что он не созрел пока работать в команде уровня УПЛ. Тренер не должен искать причины на стороне или в игроках, - сказал Слободян.