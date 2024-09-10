Президент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке

Президент "Оболони" Александр Слободян рассказал о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера команды.

- Выбор преемника пал на Сергея Шищенко, хотя от коллег можно было услышать фамилии Дулуба и Ковальца...

- Сергей Юрьевич был первым кандидатом в нашем списке. Мы хорошо его знаем, как известного в прошлом игрока, который дал классный результат с "Полесьем". Нам нравится его желание поставить интересную, комбинационную игру, которая и мне симпатична. Я с детства люблю команды, которые играют в комбинационный футбол, что нравится зрителям и приносит результат.

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- Имеющийся состав футболистов "Оболони" подходит под футбол, который вы хотите видеть?

- У нас достаточно сбалансированная команда. Эти игроки способны показывать значительно лучший результат, чем сейчас. Понятно, что мы недобрали около трех очков из-за односторонних ошибок судей. Можно вспомнить Полтаву, первый матч с Ковалевкой. Имеем, что имеем.

Сергей Юрьевич с первых минут появления в клубе вселил оптимизм в игроков и функционеров клуба. Сегодня "Оболонь" имеет больший потенциал, чем был год назад. И мы должны им воспользоваться, - заявил Слободян.