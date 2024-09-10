  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке

Премьер-лига

"Нам нравится его желание поставить интересную, комбинационную игру"

Президент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Оболони" Александр Слободян рассказал о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера команды.

- Выбор преемника пал на Сергея Шищенко, хотя от коллег можно было услышать фамилии Дулуба и Ковальца...

- Сергей Юрьевич был первым кандидатом в нашем списке. Мы хорошо его знаем, как известного в прошлом игрока, который дал классный результат с "Полесьем". Нам нравится его желание поставить интересную, комбинационную игру, которая и мне симпатична. Я с детства люблю команды, которые играют в комбинационный футбол, что нравится зрителям и приносит результат.

Читайте такжеСлободян: Иващенко не воспользовался большим кредитом доверия

- Имеющийся состав футболистов "Оболони" подходит под футбол, который вы хотите видеть?

- У нас достаточно сбалансированная команда. Эти игроки способны показывать значительно лучший результат, чем сейчас. Понятно, что мы недобрали около трех очков из-за односторонних ошибок судей. Можно вспомнить Полтаву, первый матч с Ковалевкой. Имеем, что имеем.

Сергей Юрьевич с первых минут появления в клубе вселил оптимизм в игроков и функционеров клуба. Сегодня "Оболонь" имеет больший потенциал, чем был год назад. И мы должны им воспользоваться, - заявил Слободян.

По теме
yellow-arrow
Президент Оболони: Иващенко не воспользовался большим кредитом доверия
yellow-arrow
Леднев: У меня были предложения из МЛС и Саудовской Аравии
yellow-arrow
Шандрук: Каждая победа добавляет позитивного настроя
Сергей Шищенко Александр Слободян Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости