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Президент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке
"Нам нравится его желание поставить интересную, комбинационную игру"
Фото: ФК Полісся
Президент "Оболони" Александр Слободян рассказал о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера команды.
- Выбор преемника пал на Сергея Шищенко, хотя от коллег можно было услышать фамилии Дулуба и Ковальца...
- Сергей Юрьевич был первым кандидатом в нашем списке. Мы хорошо его знаем, как известного в прошлом игрока, который дал классный результат с "Полесьем". Нам нравится его желание поставить интересную, комбинационную игру, которая и мне симпатична. Я с детства люблю команды, которые играют в комбинационный футбол, что нравится зрителям и приносит результат.
- Имеющийся состав футболистов "Оболони" подходит под футбол, который вы хотите видеть?
- У нас достаточно сбалансированная команда. Эти игроки способны показывать значительно лучший результат, чем сейчас. Понятно, что мы недобрали около трех очков из-за односторонних ошибок судей. Можно вспомнить Полтаву, первый матч с Ковалевкой. Имеем, что имеем.
Сергей Юрьевич с первых минут появления в клубе вселил оптимизм в игроков и функционеров клуба. Сегодня "Оболонь" имеет больший потенциал, чем был год назад. И мы должны им воспользоваться, - заявил Слободян.
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