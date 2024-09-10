Ингулец не снимается с УПЛ. Известно, где клуб сыграет матч с Черноморцем

Матч 6-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Черноморцем" состоится 14 сентября в Одессе на стадионе "Черноморец". Данная информация получила подтверждение из афиши, опубликованной одесситами.

Начало игры запланировано на 13:00.

Отметим, что еще недавно президент "Ингульца" Александр Поворознюк хотел снять клуб с УПЛ из-за запрета играть на собственном стадионе.

Позже появилась информация, что он передумал и согласился играть на гостевом или резервном стадионе до зимы, чтобы подготовить всю необходимую документальную базу для эксплуатации новой арены "Ингульца" до старта второй части сезона.

Также добавим, что "Ингулец" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, "Черноморец" идет на 13-й позиции.