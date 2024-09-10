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Матч Черноморец - Ингулец пройдет в Одессе
Петровский клуб остается в УПЛ
Фото: Чорноморець
Матч 6-го тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Ингульцом" состоится 14 сентября в Одессе на стадионе "Черноморец". Данная информация получила подтверждение из афиши, опубликованной одесситами.
Начало игры запланировано на 13:00.
Отметим, что еще недавно президент "Ингульца" Александр Поворознюк хотел снять клуб с УПЛ из-за запрета играть на собственном стадионе.
Позже появилась информация, что он передумал и согласился играть на гостевом или резервном стадионе до зимы, чтобы подготовить всю необходимую документальную базу для эксплуатации новой арены "Ингульца" до старта второй части сезона.
Также добавим, что "Ингулец" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, "Черноморец" идет на 13-й позиции.
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