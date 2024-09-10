  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Черноморец - Ингулец пройдет в Одессе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Черноморец - Ингулец пройдет в Одессе

Премьер-лига

Петровский клуб остается в УПЛ

Матч Черноморец - Ингулец пройдет в Одессе

Фото: Чорноморець

Новина українською

Матч 6-го тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Ингульцом" состоится 14 сентября в Одессе на стадионе "Черноморец". Данная информация получила подтверждение из афиши, опубликованной одесситами.

Начало игры запланировано на 13:00.

Отметим, что еще недавно президент "Ингульца" Александр Поворознюк хотел снять клуб с УПЛ из-за запрета играть на собственном стадионе.

Позже появилась информация, что он передумал и согласился играть на гостевом или резервном стадионе до зимы, чтобы подготовить всю необходимую документальную базу для эксплуатации новой арены "Ингульца" до старта второй части сезона.

Также добавим, что "Ингулец" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, "Черноморец" идет на 13-й позиции.

По теме
yellow-arrow
"Без скандала". В Кривбассе прокомментировали отстранение Стецькова от тренировок
yellow-arrow
Президент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке
yellow-arrow
Президент Оболони: Иващенко не воспользовался большим кредитом доверия
Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости