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Колос отдал 20-летнего центрбека в аренду в родной клуб
Аренда рассчитана до конца текущего сезона
Фото: ФК Колос
Центральный защитник Каталин Кукош продолжит карьеру в ФК "Зимбру", сообщает пресс-служба ковалевского клуба.
20-летний центрбек будет играть на правах аренды до конца текущего сезона.
Отметим, что Кукош - воспитанник "Зимбру", за который сыграл семь матчей. К "Колосу" молдавский футболист присоединился в июле 2023 года. В прошлом сезоне он отыграл 4 игры за ковалевцев во всех турнирах и отдал 1 ассист. В нынешней кампании он на поле не появлялся.
"Зимбра" занимает 2- е место в турнирной таблице чемпионата Молдовы.
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