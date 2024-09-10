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Колос отдал 20-летнего центрбека в аренду в родной клуб

Премьер-лига

Аренда рассчитана до конца текущего сезона

Колос отдал 20-летнего центрбека в аренду в родной клуб

Фото: ФК Колос

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Центральный защитник Каталин Кукош продолжит карьеру в ФК "Зимбру", сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

20-летний центрбек будет играть на правах аренды до конца текущего сезона.

Отметим, что Кукош - воспитанник "Зимбру", за который сыграл семь матчей. К "Колосу" молдавский футболист присоединился в июле 2023 года. В прошлом сезоне он отыграл 4 игры за ковалевцев во всех турнирах и отдал 1 ассист. В нынешней кампании он на поле не появлялся.

"Зимбра" занимает 2- е место в турнирной таблице чемпионата Молдовы.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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