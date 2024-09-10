Леднев: Не хотел сидеть и кайфовать от того, что я игрок в Динамо, но при этом не играть

Полузащитник "Полесья" Богдан Леднев рассказал, почему ему не удалось заиграть в составе "Динамо".

"Когда я пришел я "Динамо", то у меня до этого был очень хороший сезон в "Заре". Были определенные ожидания, которые не оправдались. Не хочу говорить, что тренер не ставил. Это также было, но, наверное, причины были и во мне. Был сильный контраст между тем, когда ты основной игрок и на тебя играет вся команда и тем, когда ты не попадаешь даже в состав. И в какой-то определенный отрезок времени, оно очень сильно ударило по психологии. Но потом ситуация выравнивалась, были определенные этапы.

Неделю-две было не очень хорошо, но потом я понимал, что надо дальше работать, потому что тебе никто не подарит шанса выйти и сыграть независимо от твоего состояния.

Считаю, на сборах я постоянно хорошо выглядел, много забивал, но так как-то не шло. При этом я не хотел сидеть на одном месте и просто получать зарплату, которая у меня была в "Динамо" или просто сидеть и кайфовать от того, что я игрок в "Динамо" Киев, но при этом не играть. Я постоянно двигался. Здесь я не прохожу в состав - я еду в аренду и играю. У меня в приоритете было играть, а не просто сидеть в "Динамо" и радоваться, что все круто", - сказал Леднев.