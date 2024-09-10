КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял несколько решений по событиям скандального матча 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс" (3:0).

Так, комитет обязал криворожский клуб уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за нарушение регламентных норм, а именно относительно рукопожатия главных тренеров команд возле скамейки запасных после матча.

Кроме того, "Кривбасс" должен заплатить 50 000 гривен за неэтичное, некорректное поведение главного тренера команды Юрия Вернидуба.

Также КДК УАФ оштрафовал "Карпаты" на 100 000 гривен за неэтичное, некорректное поведение тренера команды Игоря Ермакова. Вдобавок, к Ермакову были применены санкции в виде общественно-полезной деятельности в сфере футбола. Он обязан провести 2 образовательные лекции (продолжительностью не менее 45 минут каждая) о необходимости соблюдения положений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и официальными лицами клубов до, во время и после матчей для "Карпат" и команды U-19.