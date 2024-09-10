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АСЖУ просит УПЛ наложить санкции на президента Ингульца Поворознюка

Премьер-лига

Владелец петровского клуба нецензурно оскорбил журналиста

АСЖУ просит УПЛ наложить санкции на президента Ингульца Поворознюка

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Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) направила письмо в УПЛ и комитет УАФ по этике и честной по поводу руководителя "Ингульца" Александра Поворознюка, который оскорбил журналиста во время телефонного разговора.

Президент АСЖУ Александр Глывинский просит дать оценку высказыванием Поворознюка и применить соответствующие санкции.

"Руководитель клуба "Ингулец" А.Поворознюк позволил себе откровенно оскорбительные и грубые высказывания в ответ на вопрос спортивного журналиста. Аудиозапись упомянутого разговора с нецензурной бранью уже размещена в соцсетях и на онлайн-платформах. В случае необходимости, готовы предоставить Вам эту запись.

Ассоциация спортивных журналистов Украины обращается в Комитет УАФ по этике и честной игре с просьбой провести служебное расследование и дать правовую оценку высказываниям официального лица футбольного клуба "Ингулец" - члена Украинской Премьер-Лиги Александра Поворознюка и применить соответствующие санкции за оскорбление чести и достоинства журналиста.

По нашему убеждению, грубая манера поведения и общения с использованием нецензурной брани является неприемлемой и аморальной формой не только в плоскости "журналист - собеседник", но и в контексте общения любых членов общества. Надеемся на Ваше понимание и реакцию", - говорится в обращении.

Напомним, президент "Ингульца" Александр Поворознюк обматерил журналиста Игоря Лысенко после вопроса корреспондента о дальнейших планах клуба в случае снятия с УПЛ.

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Источник:
АСЖУ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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