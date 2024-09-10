  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчук: При Шовковском Динамо стало более сбалансированной и более уверенной в себе командой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук: При Шовковском Динамо стало более сбалансированной и более уверенной в себе командой

Премьер-лига
Обновлено

Но нужно подождать до конца сезона

Сидорчук: При Шовковском Динамо стало более сбалансированной и более уверенной в себе командой

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, который сейчас выступает в Бельгии за "Вестерло", рассказал о прогрессе киевской команды при Александре Шовковском.

"Не хочется сейчас проводить эти сравнения (между командами Луческу и Шовковского – прим). Должно пройти время. Но "Динамо" стало более сбалансированной командой – это так. Более уверенной в себе командой – это тоже так.

Однако подождем завершения чемпионата Украины, и если будут золотые медали и третья звездочка, то можно сравнивать будет. Сейчас не хочу сравнивать", – сказал Сидорчук.

По теме
yellow-arrow
АСЖУ просит УПЛ наложить санкции на президента Ингульца Поворознюка
yellow-arrow
КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
yellow-arrow
Леднев: Не хотел сидеть и кайфовать от того, что я игрок в Динамо, но при этом не играть
Александр Шовковский Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости