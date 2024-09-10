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Сидорчук: При Шовковском Динамо стало более сбалансированной и более уверенной в себе командой
Но нужно подождать до конца сезона
fcdynamo.com
Бывший капитан "
"Не хочется сейчас проводить эти сравнения (между командами Луческу и Шовковского – прим). Должно пройти время. Но "Динамо" стало более сбалансированной командой – это так. Более уверенной в себе командой – это тоже так.
Однако подождем завершения чемпионата Украины, и если будут золотые медали и третья звездочка, то можно сравнивать будет. Сейчас не хочу сравнивать", – сказал Сидорчук.
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